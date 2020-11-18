 

РКН потребовал снять ограничения с Youtube-канала Соловьева

18.11.2020, 19:48, Новости дня

Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google с требованием снять ограничения в отношении YouTube-канала «Соловьев LIVE» российского журналиста Владимира Соловьева.

«Как стало известно, с октября текущего года видеоматериалы канала не попадают в раздел «В тренде» YouTube, хотя ранее это происходило регулярно», – говорится в сообщении Роскомнадзора.

«Такую ситуацию можно расценить как попытку администрации YouTube ограничить распространение материалов популярного российского автора, воспрепятствовать росту его аудитории», – уточняется в сообщении.

Ведомство отметило, что YouTube обязан привести правила площадки в соответствие с действующим законодательством России.

На то, что эфиры стрима «Соловьев Live» внезапно пропали из раздела «Тренды» на YouTube, ранее обращал внимание сам журналист. При этом он указывал, что в данном разделе оказываются видео, набирающие меньшее число просмотров и отметок «Мне нравится», чем его эфиры. В то же время, обращал внимание Соловьев, программа «Вечер с Владимиром Соловьевым», которая выходит на телеканале «Россия 1», по-прежнему регулярно попадает в «Тренды».

Отметим, что это не первый скандал, связанный с позицией YouTube в отношении эфиров Соловьева. Так, в сентябре видеохостинг блокировал его стрим «Битва за Белоруссию».

Кроме того, в начале сентября YouTube ограничил доступ к фильму-расследованию журналиста ВГТРК Александра Рогаткина «Беслан» о событиях, связанных с захватом бесланской школы в 2004 году. Фильм оказался доступен только для аудитории старше 18 лет, хотя ранее был показан в эфире телеканала «Россия 1». Позднее видеохостинг запретил фильм-расследование издания «Украина.ру» о гибели в 2014 году лайнера MH17. Правда, Роскомнадзор обратился с требованием к компании Google LLC вернуть доступ к заблокированному фильму и это требование было выполнено. Быстрая реакция в ответ на требование нашего ведомства стала беспрецедентной. Роскомнадзор также потребовал от Google снять ограничения на просмотр документального фильма «USA 2020: Up in arms» на YouTube-канале телеканала RT. Однако американская компания пока медлит с ответом.

Кроме того, Роскомнадзор выступал с рекомендацией для российских медиа-ресурсов размещать свои видеоматериалы на платформах отечественных интернет-компаний.

Эксперт перечислял газете ВЗГЛЯД возможности РФ для противодействия цензуре в западных соцсетях.



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