Губернатор Пензенской области раскрыл секрет выздоровления от COVID-19

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18.11.2020, 19:08, Новости дня

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, у которого 4 ноября подтвердился COVID-19, вылечился и возвращается к работе.

«Уважаемые подписчики, искренне благодарю вас за ту поддержку, которую вы оказали мне, пока я болел. Завтра приступаю к работе, убываю в Москву в командировку. Желаю всем здоровья, благополучия», – сообщил Белозерцев на видео, опубликованном в его аккаунте в Instagram.

По его словам, быстро побороть заболевание ему помог иммунитет. «Это важный фактор всегда», – отметил губернатор.

Ранее COVID-19 заболел губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, его госпитализировали. Также коронавирус был подтвержден у главы Республики Алтай Олега Хорохордина, до этого заболели губернатор Костромской области Сергей Ситников, губернатор Омской области Александр Бурков, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



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