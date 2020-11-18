 

В «Альтернативе для Германии» раскритиковали полицию Берлина за агрессию

18.11.2020, 19:00, Новости дня

Сопредседатель правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла обвинил полицию в сознательной эскалации акции протеста, проходящей в Берлине против введенного властями ФРГ карантина.

«Я уже давно не видел такой агрессивной установки полиции», – сообщил он. По мнению политика, полиция применила водометы против мирных демонстрантов, передает ТАСС со ссылкой на DPA.

«Сегодня здесь я видел полицию, которая, по всей видимости, хотела конфронтации», – сказал Хрупалла.

Ранее в среду германский парламент принял поправки в закон об инфекционной защите населения.

Между тем полиция в Берлине начала применять против митингующих водометы. Позднее стало известно, что один из манифестантов получил ранения, но протестующие не желают расходиться. Кроме того, полиция столицы ФРГ сообщила, что в ходе акций протеста задержаны не менее 190 человек, пострадали девять стражей порядка.



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