Путин назначил врио губернатора Белгородской области

18.11.2020, 19:00, Новости дня

Президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, информирует пресс-служба Кремля.

Глава государства провел рабочую встречу с Гладковым, в ходе которой президент объявил о решении назначить его врио губернатора региона, сообщается на сайте Кремля.

«В связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Белгородской области Савченко Евгения Степановича и в соответствии с подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю: назначить Гладкова Вячеслава Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Белгородской области», – говорится в тексте президентского указа.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

В сентябре Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Белгородской области Евгения Савченко, возглавлявшего регион с 1993 года.

Ранее Гладков занимал пост вице-губернатора Ставропольского края, до этого – вице-губернатора Севастополя. Гладков – выпускник третьего потока «школы губернаторов», программы подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы.

Программа была запущена в 2017 году на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

В среду также президент назначил врио главы Мордовии Артема Здунова, ранее занимавшего пост председателя правительства Дагестана, до этого – министра экономики Татарстана. Здунов также прошел «школу губернаторов».