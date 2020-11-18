Российские космонавты открыли запечатанный 11 лет назад люк на МКС

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18.11.2020, 19:00, Новости дня

На Международной космической станции впервые за 11 лет открыли входной люк модуля «Поиск», эту операцию проделали российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков.

Работа по открытию люка стартовала на полчаса позже графика, передает РИА «Новости» со ссылкой на Роскосмос.

Люк ранее никогда не открывали. Модуль был запущен в 2009 году, но все это время российские космонавты для выхода в открытый космос пользовались другим модулем – «Пирс».

Люк после использования закроют опять, его проверят на герметичность, поскольку космонавты впервые выходят из «Поиска» в открытый космос. Модуль заполнят воздухом, и в случае, если не будет утечек, и люк удержит давление, то им снова воспользуются для окончательного выхода в космос.

Ранее российские космонавты на МКС установили новую заплатку на трещине в модуле «Звезда». Предполагается, что это окончательно устранит утечку воздуха.

Напомним, на МКС в отсеке российского модуля «Звезда» обнаружили утечку воздуха, которая превышает величину нормативных утечек. Тогда были найдены два возможных места утечки. Космонавты заклеили скотчем район стыковочного узла, однако это не устранило проблему, поэтому было решено использовать американский пластилин.



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