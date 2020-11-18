Опубликовано видео с задержанным экс-губернатором Менем

18.11.2020, 19:00, Новости дня

Следственный комитет РФ опубликовал видеозапись, на которой действующий аудитор Счетной палаты и экс-губернатор Ивановской области Михаил Мень проходит по коридорам в сопровождении правоохранителей.

Аудитора Меня в ролике сопровождают двое мужчин в гражданском, сам подозреваемый проходит, скрестив руки на груди, на всех мужчинах надеты маски. В конце видео чиновника усаживают в автомобиль полиции.

Видеозапись опубликована в YouTube-канале Следственного комитета России.

Ранее в среду СК предъявил обвинение Меню. По версии следствия, Мень в должности губернатора Ивановской области, совместно с бенефициарами группы компаний «ПРОДО» организовал преступную группу в целях хищения бюджетных денежных средств, выделенных в качестве кредита из Министерства финансов РФ для поддержки Ивановской области. По указанию Меня был принят ряд региональных нормативно-правовых актов, на основании которых в адрес ОАО «Ивановский бройлер» под видом займов были перечислены 700 млн рублей, которые были похищены.

В среду генпрокурор Игорь Краснов, выступая в Совфеде, заявил, что Следственный комитет получил доказательства вины экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня по делу о хищении 700 млн рублей из бюджета региона. Сам Михаил Мень отреагировал на это словами «Что это за ерунда?» и сообщил, что находится в России. Позднее стало известно, что Меня задержали.

В 2019 году Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, занявшего должность главы региона после Меня, по подозрению в хищении 700 млн рублей. Адвокат Конькова Анна Коткова отметила, что Коньков, обвиняемый в растрате 700 млн рублей из бюджета региона, не свидетельствовал против Меня.