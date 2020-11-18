В Таджикистане из-за коронавируса запретили все новогодние торжества

18.11.2020, 18:48, Новости дня

Все торжественные мероприятия по случаю наступления Нового года запрещены в Таджикистане на фоне второй волны распространения коронавирусной инфекции, передает госинформагентство «Ховар».

«В связи с возникновением второй волны распространения COVID-19 в мире обратился к гражданам страны с просьбой строго соблюдать правила личной и общественной гигиены, следовать советам и рекомендациям врачей и специалистов. В связи с создавшейся ситуацией штаб принял решение: запретить на территории страны проведение всех торжественных мероприятий, в том числе организацию новогодней елки, культурных, праздничных и других массовых мероприятий по случаю Нового 2021 года», – передает РИА «Новости» сообщение таджикистанского агентства.

При этом разрешены прогулки людей в парках культуры и отдыха, скверах, проспектах и других общественных местах только с учетом соблюдения правил личной и общественной гигиены, использования защитных масок и соблюдения социальной дистанции от полутора до двух метров.

В связи с коронавирусом Минздраву и МВД в сотрудничестве с местными органами власти поручено строго контролировать вопросы проведения работ по обеззараживанию в парках культуры и отдыха, скверах и проспектах, других общественных местах. МВД поручено усилить работу участковых инспекторов милиции по предотвращению распространения инфекции на местах.

Кроме того, Минздраву и Минобрнауки поручен строгий контроль за соблюдением правил личной и общественной гигиены в детских садах, школах, начальных, средних и высших профессиональных учебных заведениях.

Тем временем масочный режим ввели во всех 85 субъектах России. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, проведение массовых зрелищных мероприятий и работа ресторанов в ночное время из-за коронавируса запрещены уже в 79 регионах. Запрета на проведение такого рода мероприятий нет в шести регионах: в Тверской и Белгородской областях, Ставропольском крае, Республике Крым, на Чукотке, а также в Ненецком автономном округе.