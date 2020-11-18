Нетаньяху оценил отношения с Путиным

18.11.2020, 18:48, Новости дня

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что высоко оценивает свой диалог с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я высоко ценю мой диалог с президентом Путиным, диалог, который служит интересам обеих наших стран и высоко ценится всеми в Израиле. И я благодарен за уважение и поддержку, которые президент Путин дает российскому еврейскому сообществу – под его руководством отношения между Израилем и Россией становятся все сильнее», – цитирует Нетаньяху РИА «Новости».

Он добавил, что эксперты из РФ и Израиля сотрудничают в борьбе с коронавирусной инфекцией, потому важно поддерживать хорошие отношения между странами.

Ранее экс-президент США Барак Обама назвал и Нетаньяху и Путина «замечательными личностями».