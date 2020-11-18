 

Нетаньяху оценил отношения с Путиным

18.11.2020, 18:48, Новости дня

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что высоко оценивает свой диалог с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я высоко ценю мой диалог с президентом Путиным, диалог, который служит интересам обеих наших стран и высоко ценится всеми в Израиле. И я благодарен за уважение и поддержку, которые президент Путин дает российскому еврейскому сообществу – под его руководством отношения между Израилем и Россией становятся все сильнее», – цитирует Нетаньяху РИА «Новости».

Он добавил, что эксперты из РФ и Израиля сотрудничают в борьбе с коронавирусной инфекцией, потому важно поддерживать хорошие отношения между странами.

Ранее экс-президент США Барак Обама назвал и Нетаньяху и Путина «замечательными личностями».



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.10 / В Бишкеке объявлено чрезвычайное положение, в город вводят войска

21.07 / Аваков: У луцкого террориста были сообщники, один из них задержан в Харькове

23.07 / Украина попросила расшифровать ей Минские соглашения

02.11 / Курс рубля к евро упал до шестилетнего минимума

15.10 / Фигуристка Трусова первой в мире исполнила четверной риттбергер

01.09 / Многодетная мать Седокова посетовала, что ей некого вести в школу 1 сентября

08.07 / Украина собралась экспортировать медицинские маски

18.10 / Армения обвинила Азербайджан в отказе договориться о выводе раненых с поля боя в Карабахе

31.07 / Фигурант дела Шеремета Антоненко: Следственный эксперимент готов пройти, если не будут водить на цепи, как Юлю Кузьменко

13.07 / Бывшая жена рэпера Гуфа рассказала, как пыталась стать соведущей Соловьева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска