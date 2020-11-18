 

Все попытки оспорить закрытие дела “Роттердам плюс” прекращены

18.11.2020, 18:10, Новости дня

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 18 ноября прекратила все производства по оспариванию решения прокуратуры закрыть дело “Роттердам плюс” из-за отсутствия состава преступления. Первый процесс был закрыт накануне, а сегодня председательствующий судья Игор Панаид объявил о прекращении слушаний и по второму процессу. Трансляцию вел в своем YouTube-канале Высший антикоррупционный суд Украины. 

Решение Высшего антикоррупционного суда от 24 сентября 2020 года о законности и обоснованности закрытия дела “Роттердам плюс” вступило в силу и дальнейшему обжалованию не подлежит.

По словам адвоката Натальи Дригваль, это ставит точку в истории “Роттердам плюс” и дело “окончательно и бесповоротно” закрыто.

Причиной этому стал отказ экс-нардепа Виктора Чумака от своей апелляционной жалобы. Общественная организация “Центр противодействия коррупции” (ЦПК), представляющая интересы Чумака, заявила, что он не видит смысла в рассмотрении своей апелляционной жалобы, поэтому ее отзывает.

Адвокат Дригваль убеждена, что такое решение Чумак принял после того, как вместе с НАБУ осознал перспективность обжалования, после ознакомления с материалами стороны защиты.

28 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о закрытии дела “Роттердам плюс” в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда 23 сентября прокурор САП Пономаренко заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.

27 октября ВАКС пересмотрел свое решение по делу “Роттердам плюс” и отменил постановление прокуратуры о закрытии дела. Такое решение суд принял по заявлению Никопольского завода ферросплавов бизнесмена Игоря Коломойского. По словам адвокатов, на судью оказывалось беспрецедентное политическое давление.

Чумак подавал апелляцию в ВАКС, однако после слушания решил отозвать свою жалобу и прекратить обжалование закрытия дела “Роттердам плюс”. Таким образом, решение суда от 24 сентября вступило в законную силу и на текущий момент дело “Роттердам плюс” закрыто.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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