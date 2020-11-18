В России за отчуждение территории ввели тюремные сроки до 10 лет

18.11.2020, 18:10, Новости дня

Российский парламент принял в третьем чтении законы, которыми предусматривается ответственность за действия, направленные на отчуждение части территории, а также за призывы к таким действиям. Об этом 18 ноября говорится на сайте Госдумы РФ.

В соответствии с принятыми поправками к Уголовному кодексу РФ, если правонарушение совершено впервые, то будет наказываться в административном порядке, а не в уголовном, как установлено сейчас. Если в течение года правонарушение повторится, последует уголовная ответственность.

В уголовный кодекс РФ вводится новая статья 280.2 “Нарушение территориальной целостности Российской Федерации”. В ней предусматривается ответственность за действия, направленные на нарушение территориальной целостности страны. В качестве наказания установлено лишение свободы на срок от шести до 10 лет. Дела по таким преступлениям будут подсудны областному суду.

11 августа в России вступили в силу поправки в закон о противодействии экстремистской деятельности, согласно которым нарушение целостности РФ, в том числе отчуждение части территории, отнесено к экстремистской деятельности.

Законопроект, приравнивающий отчуждение части территории РФ к экстремизму, в Госдуму РФ внесли 8 июля.

25 июня в России началось досрочное голосование по поправкам в конституцию РФ, которые инициировал президент РФ Владимир Путин. До 30 июня проголосовать можно было онлайн, на дому, а также на избирательном участке по месту постоянной регистрации или по месту фактического проживания.

Общероссийское голосование прошло на 1 июля.