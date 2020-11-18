 

В ДР Конго заявили о преодолении вспышки Эболы

18.11.2020, 18:10, Новости дня

Демократическая Республика Конго заявила о преодолении вспышки вируса Эбола в стране. Об этом пишет Reuters 18 ноября.

Вспышка длилась с июня, отмечает агентство. Заразилось 130 человек, 55 – погибло.

Министр здравоохранения страны Этени Лонгондо заявила, что это уже 11-я вспышка вируса c 1976 года.

Медики вакцинировали около 40 тыс. человек, проживающих в тропических лесах. Директор ВОЗ по Африке Матшидисо Моэти отметил, что технология доставки вакцин при температуре –80 ºС будет полезна в будущем для доставки в Африку вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19.

3 марта в ДР Конго сообщили, что последний пациент с вирусом Эбола в стране выписан из лечебного центра в городе Бени.

О новой вспышке Эболы в ДР Конго гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял 1 июня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Проект о повышении предельного возраста молодежи до 35 лет внесли в Госдуму

25.09 / Участниками первого чемпионата ArtMasters на «Тавриде» стали около 10 тыс. человек

25.06 / Памфилова: досрочно проголосовали более 86 тысяч человек

11.11 / После обнаружения коронавируса на упаковке Китай вводит обязательную дезинфекцию для импортной заморозки

23.07 / Названы имена победителей онлайн-квеста «Следуй за Лидером»

12.11 / «Адмирал Касатонов» поразил «Калибром» цель на дальности более 1 тыс. километров

03.10 / Белорусский телеканал назвал Украину “бывшей УССР”

01.10 / Минск сообщил об успешных испытаниях РСЗО «Шквал»

15.10 / Эксперт назвал причины отказа РФ от консультаций по малайзийскому «Боингу»

22.10 / В Минздраве призвали не делать компьютерную томографию «на всякий случай»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска