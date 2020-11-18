В ДР Конго заявили о преодолении вспышки Эболы

18.11.2020, 18:10, Новости дня

Демократическая Республика Конго заявила о преодолении вспышки вируса Эбола в стране. Об этом пишет Reuters 18 ноября.

Вспышка длилась с июня, отмечает агентство. Заразилось 130 человек, 55 – погибло.

Министр здравоохранения страны Этени Лонгондо заявила, что это уже 11-я вспышка вируса c 1976 года.

Медики вакцинировали около 40 тыс. человек, проживающих в тропических лесах. Директор ВОЗ по Африке Матшидисо Моэти отметил, что технология доставки вакцин при температуре –80 ºС будет полезна в будущем для доставки в Африку вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19.

3 марта в ДР Конго сообщили, что последний пациент с вирусом Эбола в стране выписан из лечебного центра в городе Бени.

О новой вспышке Эболы в ДР Конго гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял 1 июня.