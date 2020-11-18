Испытания американской противоракеты SM-3 Block IIA сняли на видео

18.11.2020, 18:08, Новости дня

Опубликована видеозапись испытаний американской противоракеты SM-3 Block IIA, поразившей межконтинентальную баллистическую ракету.

Ракету-цель запустили с Маршалловых островов, испытание произошло в 08.50 мск, передает РИА «Новости».

Пуск проводился с корабля, оснащенного противоракетной системой AEGIS.

Замминистра МИД РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что Москва обеспокоена планами Вашингтона по проведению испытаний SM-3 Block IIA. Отмечалось, что испытаниями противоракеты SM-3 Block IIA Вашингтон начинает отработку своей системы по прямому сдерживанию России.