 

Бундестаг принял вызвавшие протесты в Берлине поправки

18.11.2020, 18:08, Новости дня

Германский парламент принял поправки в закон об инфекционной защите населения, об этом сообщил президент Бундестага Вольфганг Шойбле со ссылкой на данные голосования.

За поправки проголосовали 415 парламентариев, против – 236, при этом восемь депутатов воздержались, передает РИА «Новости».

Поправки предложили фракции «большой коалиции», которая формирует действующее правительство Германии: консерваторы ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия страны.

Теперь поправки должен одобрить Бундесрат (палата представителей федеральных земель ФРГ).

Критики считают, что поправки расширяют полномочия Минздрава Германии, ограничивают основные права и свободы и тем самым являются нарушением Конституции. Нынешние ограничительные меры приняты правительством с главами федеральных земель без участия парламента.

В среду сообщалось, что полиция в Берлине начала применять против митингующих водометы. Позднее стало известно, что один из манифестантов получил ранения, но протестующие не желают расходиться.



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