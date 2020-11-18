Эксперт перечислил возможности РФ для противодействия цензуре в западных соцсетях

18.11.2020, 18:08, Новости дня

Надо подталкивать наших пользователей к переходу на отечественные социальные сети и мессенджеры. Они ничем не хуже YouTube или WhatsApp. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Ранее его ассоциация пожаловалась в Роскомнадзор на цензуру в Twitter.

«Наша ассоциация получает многочисленные жалобы от пользователей Twitter по поводу блокировки аккаунтов без объяснения причин и без возможности восстановления», – рассказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

Как признал Зыков, АППСИМ не в состоянии повлиять на Twitter, поскольку администрация этой сети отказывается идти на контакт. «Будь у Twitter официальное представительство в России, мы смогли помочь пользователям защитить свои права, в том числе и в суде. Или, по крайней мере, получить объяснения от администраторов. Очевидно, что нужно заставить Twitter и аналогичные иностранные IT-компании создать в РФ свои филиалы», – отметил собеседник.

«Более того, эти платформы игнорируют мошеннический и деструктивный контент, который регулярно встречается в их рекламных сетях. Это проблема для всех россиян, которые пользуются этими площадками», – посетовал собеседник.

Ранее в среду ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров пожаловалась в Роскомнадзор на цензуру в Twitter. В письме, которое глава АППСИМ Владимир Зыков направил в ведомство, содержатся просьбы «защитить от цензуры со стороны иностранных соцсетей российских пользователей» и «обязать иностранные соцсети зарегистрировать в РФ юрлицо – официальное представительство».

Кроме того, Зыков в среду выступил на круглом столе в Общественной палате (ОП), который был посвящен борьбе за свободу слова в Сети. Его участники сошлись во мнении, что цензура в отношении российских СМИ на крупных западных интернет-платформах стала систематической и ее уже можно считать новым инструментом геополитического нажима на нашу страну. Проявлением такой цензуры стало ограничение доступа или удаление контента, блокировка пользовательских аккаунтов групп или целых каналов.

Как отметили эксперты, война с ресурсами, отстаивающими позиции РФ в информационном поле, началась в апреле. Тогда блокировке подвергся ряд аккаунтов российских медиа, в том числе были удалены интервью с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко и обращение президента Владимира Путина по ситуации с коронавирусом в стране. Затем последовал ряд ограничений доступа к видеоматериалам, началось удаление ведущих новостных изданий из поисковой выдачи.

Так, Twitter ввел санкции против РИА «Новости» и удалил из поисковой выдачи аккаунт агентства. Российские и иностранные пользователи, которые не были подписаны на страницу информагентства, теперь не смогут найти ссылку на аккаунт. Кроме того, Twitter отключил возможность делать ретвит репортажа RT о выборах президента в США, пометив публикацию как «вводящую в заблуждение». Сюжет был посвящен проблемам, которые могут возникнуть во время подсчета голосов.

В свою очередь, YouTube ограничил доступ к фильму-расследованию журналиста ВГТРК Александра Рогаткина «Беслан», а позднее запретил фильм-расследование издания «Украина.ру» о гибели в 2014 году лайнера MH17. Правда, Роскомнадзор обратился с требованием к компании Google LLC вернуть доступ к заблокированному фильму и это требование было выполнено. Быстрая реакция в ответ на требование нашего ведомства стала беспрецедентной.

Роскомнадзор также потребовал от Google также снять ограничения на просмотр документального фильма «USA 2020: Up in arms» на YouTube-канале телеканала RT. Однако американская компания пока медлит с ответом.

«На примере Америки мы увидели: у Twitter и Facebook, чтобы они ни заявляли о принципах свободы слова, есть свои политические рамки. Они даже позволяют себе ущемлять интересы действующего президента США, блокировать или помечать его сообщения как недостоверные, прерывать трансляции его выступлений. То есть администраторы этих сетей сами решают, что рядовым американцам смотреть, а что нет. Раз IT-гиганты так нагло ведут себя в своей стране, что уж говорить об их действиях за границей – в частности, в России, которую они считают враждебной страной. Очевидно, что их действия в РФ продиктованы не бизнес-интересами, а политическими установками», – убежден директор АППСИМ.

В этой обстановке Россия, считает собеседник, должна использовать любые способы «принуждения к миру» зарубежных IT-гигантов. «Это переговоры, а также любые другие методы, которые не являются крайними – я имею в виду блокировку. Поскольку эти компании – не государственные, их можно вынудить к диалогу с Москвой, и к уступкам в нашу пользу, если использовать финансовые инструменты», – отметил эксперт

«Во-первых, наших юзеров надо подталкивать к переходу на общение внутри российских площадок, которые, кстати, куда удобнее иностранных. В РФ есть альтернативы. Соцсети «Вконтакте» и «Одноклассники» – это альтернатива Facebook. Альтернатива YouTube – это Яндекс.Эфир, Яндекс.Дзен и та же соцсеть «Вконтакте». У нас есть и альтернатива любому мессенджеру. Это Telegram, ICQ, TamTam, корпоративный мессенджер Dialog в рамках сервиса Сбербанка», – перечислил Зыков.

Массовый уход пользователей приведет к потере доходов и тогда администраторам IT-гигантов придется пойти навстречу России, предполагает эксперт. Блокировать же западные ресурсы, по мнению эксперта, следует только в самом крайнем случае, поскольку этот вызовет волну недовольства со стороны тех, кто уже привык пользоваться зарубежными сервисами, отметил Зыков.

«В таком случае многие пользовали могут установят у себя средства обхода запретов. Впрочем, опыт Индии показал, что полный запрет китайского приложения TikTok привел там к появлению сразу нескольких местных аналогов, которые уже довольно популярны не только в местных, но и в мировых трендах по скачиванию. В любом случае, надеюсь, до блокировок дело не дойдет. Зарубежные компании и так начнут выполнять российские законы», – подытожил директор АППСИМ.