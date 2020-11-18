В РФ можно безплатно получить игровой ноутбук Honor Hunter

18.11.2020, 18:00, Новости дня

Китайский гигант индустрии Huawei устроил на территории РФ промо-акцию, в ходе которой стал бесплатно раздавать новые игровые ноутбуки Honor Hunter. Напомним, что бренд Honor принадлежит Huawei.

На 24 ноября намечена презентация этих устройств в России. По мнению менеджеров компании, бесплатная раздача девайсов, которых пока невозможно приобрести, сильно подогреет интерес пользователей к данному событию.

Впрочем, получить новое устройство не так-то просто. Нужно принять участие в розыгрыше и оказаться в числе победителей. Также среди призов имеются смартфоны Honor 10X Lite и умные браслеты Honor Band 5. На этом фоне разыгрываемые скидки в 5 тыс. рублей выглядят как утешительные призы.