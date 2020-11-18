Продажи туров по РФ с кешбэком достигли 4 млрд рублей

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18.11.2020, 17:53, Новости дня

Продажи туров по РФ в рамках двух этапов акции туристического кешбэка на данный момент составили 4 млрд рублей, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в программе «Сказано в сенате».

«Если говорить о результатах, то у нас программой воспользовались порядка 200 тыс. человек сейчас, всего туров куплено более чем на 4 млрд рублей», – передает ТАСС ее слова.

Догузова рассказала, что первый этап продажи туров с кешбэком прошел в период с 21 по 28 августа, приобретенные в этот период поездки должны состояться до конца этого года. Второй этап акции был запущен 15 октября, продажи путешествий в его рамках продлятся до 5 декабря включительно, а путешествия должны завершиться до 10 января 2021 года.

По ее словам, продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям программы сокращена с четырех до двух ночей, минимальная стоимость путевки больше не ограничивается (ранее – 25 тыс. рублей). Максимальный возврат будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей (ранее 15 тыс. рублей). Поездка по-прежнему может быть оплачена только картой «Мир», кешбэк должен вернуться на нее в течение пяти дней.

Напомним, программа путешествий с кэшбэком в России стартовала в августе. Осенью Ростуризм предлагал увеличить максимальную выплату по программе кешбэка. В рамках второго этапа программы стимулирования внутреннего туризма россияне приобрели туров с кешбэком на более чем 1 млрд рублей.



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