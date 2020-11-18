Путин заявил о недопустимости попыток нажиться на COVID-19

18.11.2020, 16:48, Новости дня

Президент Владимир Путин призвал не допускать ситуации, при которой кто-то может наживаться за счет выделенных на борьбу с коронавирусом средств.

«Только чтобы никто на этом не наживался, а то мы сейчас знаем такие ситуации. Сейчас много волонтеров, людей, которые даже бесплатно врачей возят. Но есть и другие… Нельзя пускать на самотек», – сообщил глава государства на совещании с членами правительства, передает РИА «Новости».

Также в ходе совещания президент потребовал, чтобы во всех российских регионах пациентам с коронавирусом обеспечили доступ к бесплатным лекарствам и заявил, что студентов-медиков, помогающих врачам в борьбе с коронавирусом, необходимо поощрять выплатами в размере 10 и 7 тыс. рублей.