 

Путин заявил о недопустимости попыток нажиться на COVID-19

18.11.2020, 16:48, Новости дня

Президент Владимир Путин призвал не допускать ситуации, при которой кто-то может наживаться за счет выделенных на борьбу с коронавирусом средств.

«Только чтобы никто на этом не наживался, а то мы сейчас знаем такие ситуации. Сейчас много волонтеров, людей, которые даже бесплатно врачей возят. Но есть и другие… Нельзя пускать на самотек», – сообщил глава государства на совещании с членами правительства, передает РИА «Новости».

Также в ходе совещания президент потребовал, чтобы во всех российских регионах пациентам с коронавирусом обеспечили доступ к бесплатным лекарствам и заявил, что студентов-медиков, помогающих врачам в борьбе с коронавирусом, необходимо поощрять выплатами в размере 10 и 7 тыс. рублей.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Украина может получить от Евросоюза €1,2 млрд макрофинансовой помощи – Шмыгаль

17.08 / Экс-глава минздрава Бразилии – антинаучная реакция Болсонару на коронавирус довела страну до катастрофы

29.07 / Газпром исключил владельца судна «Академик Черский» из списка активов

19.08 / Россия и Германия уверенно движутся к «Северному потоку — 2» — угрозы Вашингтона им нипочём

26.10 / Ученые выяснили механизм подавления иммунитета коронавирусом в организме человека

30.06 / СБУ предотвратила контрабандный ввоз в Украину сигарет на более чем 10 млн грн

28.06 / Мясников рассказал, как распознать опасные родинки

11.07 / Появилось видео с места ограбления банка в Петербурге

11.10 / Армения заявила, что силы Карабаха сдерживают атаки на южном направлении

17.10 / Макрон назвал терактом убийство преподавателя в пригороде Парижа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска