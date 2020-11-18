У детей с отрицательными тестами обнаружен аномальный случай COVID-19

18.11.2020, 16:48, Новости дня

Австралийские ученые обнаружили аномальный случай коронавируса у детей, чьи ПЦР-тесты показывали отсутствие инфекции: у вирус-положительных наблюдались специфические антитела к заболеванию.

Отмечается, что исследователи следили за здоровьем семьи из пяти человек, где родители заразились коронавирусом во время поездки. Мужчина и женщина не брали с собой детей, однако впоследствии контактировали с ними около 1,5 недель, находясь на одной территории. При этом симптомы заражения у взрослых проявились через несколько дней. Они включали в себя кашель, заложенность носа, лихорадку и головную боль. Тогда семья обратилась за медицинской помощью, и всех ее членов проверили на коронавирус, передает Рен ТВ.

Оказалось, что у родителей был диагностирован коронавирус, в то время как у детей ПЦР-тест был отрицательным. Позднее у двух мальчиков семи и девяти лет проявились легкие симптомы, однако результаты тестов оставались отрицательными, у пятилетней девочки симптомы не наблюдались.

В этом случае ученые попросили семью принять участие в эксперименте. У них каждые два-три дня брали мазки, кровь и другие биоматериалы. В результате выяснилось, что у всех членов семьи присутствовали антитела к коронавирусу. При этом у самого младшего ребенка иммунная реакция на заражение была самой сильной.

Как объяснил автор исследования Шидан Тосиф журналу Nature Communications, «тот факт, что дети смогли побороть вирус, и у них не было даже положительного результата теста, говорит о том, что их иммунная система достаточно активна, чтобы реагировать и эффективно бороться с вирусом».

Ранее врач-педиатр, кандидат медицинских наук, член Союза педиатров РФ Ирина Добрецова заявила, что ношение масок детьми до шести лет опасно, так как у них недостаточно развита бронхо-легочная система, а для детей возрастом до года ношение маски может закончиться смертью. Надевать маску детям можно только в течение короткого времени, например, «когда ребенок попадает в место скопления людей, то на 15 минут, если родители переживают, можно надеть маску».