 

“Какой же волшебной была ночь”. Зета-Джонс и Дуглас отмечают 20-летие семейной жизни

18.11.2020, 16:10, Новости дня

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс 18 ноября, в годовщину бракосочетания с американским актером Майклом Дугласом, разместила в Instagram видеоколлаж, созданный из архивных фото, снятых в разные периоды их семейной жизни.

“20 лет назад в этот день мы с Майклом поженились. Какой же чудесной была волшебная ночь. И спустя 7304,85 дней я люблю тебя так же, как любила тогда. Спасибо за любовь и смех”, – подписала она ролик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones)

Дуглас и Зета-Джонс поженились в ноябре 2000 года. В браке у пары родилось двое детей – сын Дилан Майкл (2000) и дочь Кэрис (2003). В 2013 году Дуглас заявил о намерении расторгнуть брак с матерью своих детей, но супругам удалось наладить отношения. 

Дуглас старше супруги ровно на 25 лет – они родились в один день, 25 сентября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Чуров назвал тройное голосование россиянки в Израиле провокацией

14.08 / ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными

21.07 / Аваков вылетел в Луцк

03.07 / Нефть подешевела после двух дней активного роста

08.07 / Квят объяснил отказ встать на колено в знак борьбы с расизмом

16.10 / Узелков в Виннице угощал избирателей кашей. Полиция открыла уголовное производство

13.07 / Украина озвучила требование по реализации Минских соглашений

25.08 / Ефремов повторно заявил, что находился на пассажирском месте в момент ДТП

12.10 / В Харьковской области кандидат в мэры организовал бесплатное тестирование на COVID-19 – “Опора”

14.11 / Минобороны РФ заявило о соблюдении прекращения огня в Карабахе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска