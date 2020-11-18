 

МИД Украины уже готовит визит Санду в Киев – Кулеба

18.11.2020, 16:10, Новости дня

Министерство иностранных дел Украины готовит визит в Киев бывшего премьер-министра Молдовы Майи Санду, которая побеждает на выборах президента Молдовы. Об этом 18 ноября в эфире телеканала “1+1” сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, ролик МИД опубликовал в Facebook.

“Первых два телефонных разговоров, которые провела Майя Санду, были с президентами Украины и Румынии, что само по себе является знаковым, и наш президент [Владимир Зеленский] пригласил ее посетить Украину. Мы уже работаем над организацией этого визита”, – сказал дипломат.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/390678668652573/

15 ноября в Молдове прошел второй тур выборов президента, на должность претендовали Санду и действующий глава государства Игорь Додон. Данные ЦИК Молдовы свидетельствуют о победе экс-премьера – после подсчета всех бюллетеней результат Санду составляет 57,72%.

16 ноября Зеленский поздравил Санду с победой на выборах. В тот же день экс-премьер-министр Молдовы анонсировала встречу с президентом Украины, однако точная дата и место встречи не были озвучены.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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