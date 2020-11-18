За последние две недели недобор Галицкой таможни в бюджет составил 300 млн грн – журналист

18.11.2020, 16:10, Новости дня

На Галицкой таможне, которую недавно возглавил винничанин Ярослав Скоромный, за последние две недели бюджет недополучил 300 млн гривен, пишет журналист “1+1” Евгений Плинский в своем Telegram-канале “Грязные игры”.

“За последние две недели работы нового начальника Ярослава Скоромного в должности начальника Галицкой таможни недобор в бюджет составил 300 млн грн”, – заявил Плинский.

Он утверждает, что как минимум 11 фур с товаром на 2–2,5 миллиона долларов под видом пустых прошли через государственную границу, а владельцы груза заплатили 30–35 тысяч долларов наличными за каждую.

По данным журналиста, и.о. начальника Галицкой таможни Скоромный, которого назначили 1 ноября, считают “человеком Продана-Гройсмана” – экс-главы Госфискальной службы Мирослава Продана и бывшего премьера Владимира Гройсмана. Раньше он был заместителем начальника Львовской таможни и начальником управления по борьбе с контрабандой, когда Продан возглавлял ГФС.

“Именно Скоромный курировал все схемы на Львовской таможне в кассу “винницких”, – пишет Плинский.

Журналист отмечает, что бывший председатель Гостаможенной службы Максим Нефьодов после запуска Новой таможни “выбросил” Скоромного из системы, однако позже новый и.о. таможни Евгений Ентис вернул его.

О контрабанде на Галицкой таможне заявили и журналисты программы “Гроші”, что выходит на “1+1”. Авторы сюжета вместе с руководителем департамента противодействия контрабанде Гостаможенной службы Игорем Резником стали свидетелями того, как из-за границы пытались перевести фуру с поддельными документами на груз.

“В документации говорилось, что якобы грузовик перевозит плитку, однако после осмотра груза была обнаружена одежда мировых брендов и сантехника. Стоимость груза занижена во много раз. Только с одной такой фуры бюджет недополучил 15 млн гривен”, – говорится в сюжете.

ВИДЕОВидео: ГРОШІ / YouTube