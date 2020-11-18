Путин потребовал решить проблему с вызовом скорой

18.11.2020, 16:10, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко лично заняться проблемой того, что россияне на фоне ситуации с коронавирусом не могут дозвониться до больниц.

Путин попросил Чернышенко «заняться этим лично», передает ТАСС.

«Если у людей в этой ситуации возникают проблемы с дозвоном до медицинских учреждений, надо сделать все для того, чтобы эта проблема была закрыта», – добавил он.

«Мы с операторами связи оперативно этот вопрос проработаем, плюс будем использовать операторов виртуальной связи, которые позволят очень быстро расширение каналов обеспечить. И этот вопрос оперативно закроем и доложим. Я уже взял на заметку», – цитирует РИА «Новости» Чернышенко.

Ранее в Омске больницы десять часов отказывались принимать скорые. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил провести в Омске тщательную проверку.

Губернатор Омской области Александр Бурков потребовал от областного министерства здравоохранения увеличить мощности лабораторных тестов и «спуститься на землю», чтобы «пообщаться с народом». Также уволилась замминистра здравоохранения Омской области Анастасия Малова.