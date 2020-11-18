Путин потребовал на винить людей в ажиотажном спросе на лекарства

18.11.2020, 16:08, Новости дня

Нельзя винить граждан в ажиотажном спросе на лекарства от COVID-19, фармацевтическая отрасль должна быть готова всегда к этому, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Что касается ажиотажного спроса: вчера еще никому ничего не нужно было, сегодня уже ничего нет. Мы все с вами знаем, что это возможно, и здесь нечего на людей какую-то вину перекладывать», – сказал Путин, комментируя доклад главы Минпромторга Дениса Мантурова на совещании с членами правительства, передает ТАСС.

«Я понимаю, что это не просто, но надо быть всегда к этому готовыми», – добавил глава государства.

Путин также сообщил, что российская промышленность нарастит выпуск лекарств по большинству препаратов в ноябре – декабре более чем в три раза. «В первую очередь это касается дефицитных лекарств», – отметил президент.

Он также подчеркнул, что нужно не только произвести и закупить лекарства от коронавируса, но и довести до нуждающихся, передает РИА «Новости».

«Чтобы больные получили их максимально быстро и сразу после соответствующего диагноза. И конечно же бесплатно, еще раз это подчеркиваю», – добавил он.

В свою очередь Мантуров сообщил, что российские производители лекарственных средств начинают поставлять препараты напрямую в медучреждения и розничные сети, минуя дистрибьюторов.

«Мы поставили предприятиям задачу продолжить интенсивно наращивать выпуск, несмотря на риски перепроизводства, имея в виду гарантированное насыщение аптечного сегмента», – отметил министр. При этом, по его словам, выпуск лекарств за последние две недели уже увеличился на 40%.

Ранее Путин призвал главу Минздрава РФ Михаила Мурашко не использовать неоднозначную терминологию вроде словосочетания «управление пациентами», подчеркнув, что заболевших надо лечить, а не управлять ими.