 

Минобороны уточнило расположение постов миротворцев в Карабахе

18.11.2020, 16:08, Новости дня

Минобороны РФ «с учетом обстановки» в Нагорном Карабахе уточнило расположение и состав 23 наблюдательных пунктов миротворцев, сообщил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

«С учетом сложившейся обстановки командованием российского контингента уточнены положение и состав наблюдательных постов. В районе проведения миротворческой операции круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня осуществляется миротворческими подразделениями на 23 наблюдательных постах. В северной зоне ответственности выставлено 11 наблюдательных постов и 12 – в южной», – передает его слова РИА «Новости».

Конашенков добавил, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. «В Степанакерте развернут командный пункт российского контингента миротворческих сил, с которого осуществляется управление миротворческой операцией. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения», – сказал представитель российского военного ведомства.

«За сутки с территории Армении в Нагорный Карабах вернулось 648 человек. Всего с 14 ноября в город Степанакерт российскими миротворцами обеспечен безопасный проход четырех колонн с 1709 беженцами, ранее покинувших свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий», – заключил Конашенков.

Напомним, 10 ноября лидеры РФ Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.

В среду профильные комитеты Совфеда по обороне, по международным делам и по госзаконодательству рекомендовали верхней палате дать согласие президенту Владимиру Путину на использование российских вооруженных сил в составе миротворческой операции в Нагорном Карабахе.



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