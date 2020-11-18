 

Die Welt – Швеция вводит новые ограничения против коронавируса

18.11.2020, 16:05, Новости дня

Премьер Швеции Стефен Лёвен анонсировал новые ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, пишет Die Welt. В частности, будут запрещены собрания более восьми человек. Издание напоминает, что на раннем этапе пандемии Швеция следовала «особому пути», не вводя жёсткий карантин и полагаясь на сознательность граждан.


Reuters

В связи с быстрым ростом числа заражений коронавирусом правительство Швеции ужесточило меры по борьбе с распространением инфекции, пишет Die Welt. Со следующего вторника будут запрещены собрания больше восьми человек, пишет издание, ссылаясь на заявление премьера страны Стефана Лёвена.

До сей поры массовые собрания в Швеции ограничивались 50 людьми: кроме того, действовали исключения для кинотеатров, театров, концертов и спортивных мероприятий.

«Мы живём во времена испытаний. Ситуация станет ещё хуже. Выполняйте ваши обязанности, принимайте на себя ответственность за остановку распространения инфекции», — приводит Die Welt слова Лёвена. Премьер призвал граждан отказаться от походов в фитнес-центры, библиотеки и от организации праздников. Отмечается, что вводимые ограничения продлятся четыре недели.

Die Welt напоминает, что ранее Швеция следовала «особому пути» в борьбе с пандемией коронавируса: в стране не было жёсткого карантина, а власти полагались на сознательность граждан. На данный момент в стране фиксируется самый большой прирост заражений среди всех стран Скандинавии. В минувшую пятницу в Швеции, чьё население составляет 10,3 миллионов человек, было зафиксировано почти 6 тыс. новых случаев коронавируса. За всё время в стране выявлено 177 тыс. заболеваний. 



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Мишустин заявил об отсутствии предпосылок ко второй волне коронавируса

27.10 / СБУ не зафиксировала вмешательства России в местные выборы

07.09 / Британский суд отказался отсрочить слушания по делу об экстрадиции Ассанжа

07.09 / Huawei подтверждает выпуск смартфона на своей ОС

13.09 / «Единая Россия» побеждает на Дальнем Востоке

12.08 / Российские ученые создали новый материал для машиностроения

16.09 / В «мусорном цунами» у берегов Аляски может быть повинна Россия

02.07 / В Черногории легализованы однополые браки

14.08 / Задержанных в ходе протестов начали отпускать из ИВС в Минске

10.07 / Религиовед оценил угрозы сатанистов США судиться за фразу «На Бога уповаем»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска