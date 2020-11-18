 

После обновления MIUI 12 смартфоны Xiaomi самопроизвольно перезагружаются

18.11.2020, 16:00, Новости дня

Бесконечные попытки перезагрузить операционную систему предпринимают смартфоны Xiaomi после того, как на них было установлено последнее обновление MIUI 12. Пользователи жалуются: где же обещанное улучшение работы ОС?

По мнению специалистов, ошибка программы приводит к конфликту в приложении Airtel Thanks, отвечающему за управление SIM-картой мобилки. Проблемы появились у владельцев гаджетов, пользующихся услугами одного из индийских операторов сотовой связи.

Причину неудобств нужно искать там, отмечают специалисты. Хотя разработчик должен бы знать, в каких условиях эксплуатируются устройства, для которых предназначены обновления систем. Это также и его вина. Кстати, с чем-то подобным столкнулись владельцы различных моделей Xiaomi и в Нигерии.



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