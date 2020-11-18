 

Санду поблагодарила Путина за поздравление с победой на выборах

18.11.2020, 15:48, Новости дня

Избранный президент Молдавии Майя Санду выразила благодарность президенту РФ Владимиру Путину за поздравление с победой на выборах, об этом сообщила возглавляемая молдавским политиком «Партия действия и солидарности».

«Санду провела встречу с российским послом в Кишиневе Олегом Васнецовым, через которого передала благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Путину за поздравление, после чего собеседники обсудили повестку двусторонних отношений», – цитирует сообщение, ТАСС.

Также в ходе встречи с Васнецовым Санду заявила, что собирается приложить усилия для установления позитивных и прагматичных отношений с Москвой.

В воскресенье в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов Санду победила на президентских выборах в Молдавии с результатом 57,75% голосов, действующего главу республики Игоря Додона поддержали 42,25% избирателей.

Додон принял предложение вернуться в должность руководителя партии социалистов Республики Молдова (ПРСМ) после проигрыша на президентских выборах.



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