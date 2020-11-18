Полицейские в Берлине применили водометы против демонстрантов

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18.11.2020, 14:48, Новости дня

Полиция в Берлине начала поливать из водометов демонстрантов, выступающих против карантинных мер по коронавирусу, сообщают информационные агентства.

Правоохранители призвали собравшихся у Бранденбургских ворот демонстрантов разойтись, а после применила против них водометы, передает ТАСС.

В ответ в полицию полетели петарды, дымовые шашки и бутылки, силовики призывают демонстрантов прекратить акцию. Проходят задержания, стражи порядка выбирают из толпы наиболее агрессивно настроенных митингующих.

В конце лета и в начале осени в Берлине также проходили акции протеста против политики властей, направленной на борьбу с пандемией коронавируса. На одной из них, по разным подсчетам, собралось до 18 тыс. человек.

Полиция Берлина также комментировала видео с 60-летней женщиной, избитой на демонстрации. Правоохранители заявляли, что та оказала сопротивление при задержании и была «легко ранена».



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