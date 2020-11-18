Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

18.11.2020, 14:08, Новости дня

В РФ ситуация с распространением нового коронавируса складывается непросто, этот вопрос находится в поле внимания властей, сообщил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«К сожалению, ситуация у нас складывается непросто, поэтому мы поговорим об этом сегодня поподробнее», – передает слова главы государства РИА «Новости».

«Попросил бы начать [вице-премьера] Татьяну Алексеевну Голикову и хотел бы услышать ее оценки текущей ситуации – что у нас сейчас на данный момент, по вашему мнению, по вашей оценке, происходит», – сказал Путин на совещании, которое проходит в формате видеоконференции.

Ранее Владимир Путин заявлял о готовности РФ объединять усилия с другими странами в борьбе с инфекциями.

За минувшие сутки в России выявили 20985 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,9 млн случаев заболевания.