 

В Армении отреагировали на слова Путина о несогласии Пашиняна прекратить войну в октябре

18.11.2020, 13:08, Новости дня

«Путин обоснованно указал на ошибки Пашиняна, но сделал это аккуратно и политически корректно», – сообщил газете ВЗГЛЯД армянский политолог Карен Кочарян. Так он прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что бои в Карабахе могли быть прекращены еще в октябре, но премьер-министр Армении Никол Пашинян не согласился с требованием Азербайджана о возвращении беженцев в город Шуша.

«В своем интервью российский лидер обосновано указал на ошибки Пашиняна, которые привели к потере Арменией значительной части территорий. Но это была не просто критика, а аккуратное и политически корректное обличение», – считает армянский политтехнолог Карен Кочарян.

«Что касается слов президента РФ о том, что «Пашинян не является предателем» – это можно расценить как слова в защиту премьер-министра Армении на фоне политического кризиса в республике», – добавил эксперт.

«Но, когда Путин рассуждал о промахах Пашиняна – он хоть и отметил, что тот не предатель, но по сути Путин признал его дилетантом», – уверен Кочарян.

В то же время генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что говорить о каких-либо обвинениях со стороны Путина в адрес Пашиняна было бы неправильным.

«Путин в своем интервью сказал, что не считает Пашиняна предателем – значит, об обвинениях в адрес армянского премьера говорить нельзя. Но из этих слов следует также и то, что руководство Армении в тот момент неверно оценило свои возможности», – сказал Кортунов.

Собеседник подчеркнул, что «тональность заявления Путина очень осторожна». «Это понятная осторожность, ведь Пашинян рано или поздно будет смещен, а РФ не заинтересована в том, чтобы именно ей приписывали инициативу политических изменений. Смена власти в Армении предполагала бы некие обязательства со стороны России», – добавил эксперт.

«Именно поэтому Путин хоть и отметил ошибки Пашиняна, но не высказал конкретной позиции РФ – от ошибок никто не застрахован, поэтому Москва готова работать с любым армянским руководством, которое будет у власти», – заключил Кортунов.

Напомним, во вторник президент РФ Владимир Путин рассказал, что бои в Карабахе могли быть прекращены еще в октябре, но премьер-министр Армении Никол Пашинян не согласился с требованием Азербайджана о возвращении беженцев в город Шуша.

«19–20 октября у меня состоялась серия телефонных переговоров как с президентом [Азербайджана Ильхамом] Алиевым, так и с премьер-министром Пашиняном. В целом мне удалось убедить президента Алиева в том, что можно прекратить боевые действия, но обязательным условием с его стороны было возвращение беженцев в город Шушу. Неожиданно для меня позиция наших армянских партнеров была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо, и премьер Пашинян мне прямо сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха. Поэтому обвинения в его адрес о каком-то предательстве не имеют под собой никаких оснований», – передает ТАСС слова российского лидера.

Лидеры РФ Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.



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