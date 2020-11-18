Мать двух детей в Москве созналась в их убийстве

18.11.2020, 12:08, Новости дня

В Москве задержана женщина, сознавшаяся в убийстве двух своих малолетних детей на северо-востоке города, информирует ГСУ СК по столице.

«По подозрению в совершении преступления задержана мать детей, в ходе допроса она полностью признала свою вину, а также сообщила следствию, что внезапно приняла решение об убийстве своих детей, после чего употребила спиртные напитки», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следователи планируют в ближайшее время предъявить ей обвинение и ходатайствовать о заключении подозреваемой под стражу. Для проверки психического здоровья женщины планируется провести психолого-психиатрическую экспертизу.

Тела детей 2015 и 2017 годов рождения нашли вечером 17 ноября в квартире жилого дома на Тайнинской улице в Москве. У них нашли признаки асфиксии.

В департаменте труда и соцзащиты населения Москвы пояснили, что семья не состояла на учете. «Как только стало известно о случившемся, сотрудники соцзащиты выехали на место происшествия. Семья не обращалась за социальной помощью и не состояла на учете в органах соцзащиты», – сказали в департаменте ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Москве обнаружили тела двух детей, девочки и мальчика. Открыто уголовное дело по статье об «Убийстве малолетних». СМИ сообщили, что тела детей нашел их отец.