 

Мать двух детей в Москве созналась в их убийстве

18.11.2020, 12:08, Новости дня

В Москве задержана женщина, сознавшаяся в убийстве двух своих малолетних детей на северо-востоке города, информирует ГСУ СК по столице.

«По подозрению в совершении преступления задержана мать детей, в ходе допроса она полностью признала свою вину, а также сообщила следствию, что внезапно приняла решение об убийстве своих детей, после чего употребила спиртные напитки», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следователи планируют в ближайшее время предъявить ей обвинение и ходатайствовать о заключении подозреваемой под стражу. Для проверки психического здоровья женщины планируется провести психолого-психиатрическую экспертизу.

Тела детей 2015 и 2017 годов рождения нашли вечером 17 ноября в квартире жилого дома на Тайнинской улице в Москве. У них нашли признаки асфиксии.

В департаменте труда и соцзащиты населения Москвы пояснили, что семья не состояла на учете. «Как только стало известно о случившемся, сотрудники соцзащиты выехали на место происшествия. Семья не обращалась за социальной помощью и не состояла на учете в органах соцзащиты», – сказали в департаменте ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Москве обнаружили тела двух детей, девочки и мальчика. Открыто уголовное дело по статье об «Убийстве малолетних». СМИ сообщили, что тела детей нашел их отец.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.10 / Над Антарктидой обнаружена огромная дыра

16.11 / Жители Приднестровья поддержали Додона на выборах президента Молдавии

28.07 / Израиль выбрал нового посла в России

11.08 / После участия в акции протеста у посольства Беларуси суд назначил Кольченко 40 часов общественных работ

18.10 / DT – свадьбы не будет — полиция прикрыла банкет из-за нарушения коронавирусного режима

04.08 / «Лишь бы мир не потерял равновесия»: Захарова отреагировала на взрыв в Бейруте

06.08 / Осужденного за госизмену экс-сотрудника ЦНИИмаш Лапыгина освободили по УДО

28.06 / Трамп оказался не в курсе приписываемого РФ сговора с боевиками против США

25.08 / Рабочие нашли останки мамонта на месторождении на Ямале

21.07 / Россия и Китай – соперники лишь в теории

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска