Подмосковного министра Куракина задержали за махинации с военным лесом
18.11.2020, 12:08, Новости дня
Сотрудники Следственного комитета по итогам обысков и допросов приняли решение о задержании зампредседателя правительства Московской области – министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина, сообщают СМИ.
Кроме Куракина задержали двух его предполагаемых сообщников, имена которых пока не называются, передает «Коммерсант».
Все трое подозреваются в совершении преступлений коррупционной направленности, связанных с военным имуществом – лесами и земельными участками.
Предполагаемые преступления были совершены, когда Куракин являлся начальником департамента имущественных отношений (ДИО) Минобороны. Там же работали и два других фигуранта расследования.
В ближайшее время им предъявят обвинения, после чего следствие обратится с ходатайствами об избрании мер пресечения в суд.
Ранее бывшего борца с коррупцией в МВД Бориса Гуменюка арестовали за мошенничество.
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