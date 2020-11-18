 

Дело об избиении арбитра Широковым решили рассмотреть в особом порядке

18.11.2020, 11:48, Новости дня

Уголовное дело в отношении экс-игрока сборной РФ по футболу Романа Широкова об избиении арбитра Никиты Данченкова рассмотрят в особом порядке, сообщил адвокат судьи Александр Островский.

«Судья 1050 участка вынес постановление о рассмотрении дела в особом порядке», – сообщил ТАСС Островский.

По его словам, судья не учел мнение потерпевшей стороны, которая высказывалась против. «При этом согласие потерпевших является необходимым условием для особого порядка», – подчеркнул адвокат.

Рассмотрение дела назначено на 25 ноября. В ходе заседания защита намерена объявить об отмене решения о рассмотрении дела в особом порядке.

10 августа на стадионе академии «Спартака» в матче с участием команды телеканала «Матч ТВ» футболист Роман Широков избил арбитра Никиту Данченкова, после того как тот показал ему красную карточку за брань. СМИ сообщили, что возбуждено уголовное дело по заявлению Данченкова. Сам Широков извинялся перед арбитром.

В ноябре прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу бывшего футболиста сборной РФ Романа Широкова, избившего арбитра.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07 / В результате стрельбы на базе ВВС США в штате Флорида погиб человек

15.08 / Сестры Хачатурян в неизвестной ранее переписке жаловались друзьям на отца

07.08 / Трамп обещал не забывать о распространении коронавируса из Китая в США

30.08 / В Украине число регионов, не готовых к ослаблению карантина, увеличилось до 18

19.08 / В Польше сожалеют, что ЕС встаёт на сторону «Газпрома» по вопросу «Северного потока — 2»

16.11 / Трамп заявил о серьезном нарушении Конституции США во время выборов

31.08 / Обновленный Chevrolet Malibu XL получил новый двигатель в Китае

27.08 / РЖД возобновили движение 80% отмененных на фоне коронавируса поездов

07.10 / Spectator советует Европе относиться к России «по-прибалтийски»

10.11 / Найдены помогающие в борьбе с COVID-19 продукты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска