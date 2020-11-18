Грузия призвала США усилить присутствие в регионе

18.11.2020, 11:08, Новости дня

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария в среду, принимая госсекретаря США Майка Помпео, призвал Америку усилить свое присутствие в регионе Южного Кавказа, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Заверяю Вас, и мы это действительно чувствуем, что настал момент усиления нашего партнерства и сотрудничества, а также усиленного присутствия США в этом регионе», – сообщил глава правительства Грузии.

Он также поблагодарил американскую сторону за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

«Наши территории оккупированы, на них размещены оккупационные силы», – сказал Георгий Гахария.

После войны-2008 Грузия обвиняет Россию в «оккупации» Абхазии и Южной Осетии.

Майк Помпео встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая, в частности, отметила, что «нет альтернативы мирному пути для достижения деоккупации Грузии, для чего нужно использовать все переговорные форматы».

Госсекретарь проведет встречу с Патриархом Ильей Вторым и представителями неправительственных организаций, после чего продолжит турне по ряду стран – он отбудет в Израиль.

В Грузию он прибыл 17 ноября из Турции.

Параллельно в среду грузинская оппозиция, несогласная с итогами выборов в парламент 31 октября, в центре Тбилиси выстроила живую цепь, протестуя против «фальсификаций». Между тем, миссия ОБСЕ, наблюдавшая за выборами, признала их «конкурентными» и «прошедшими с соблюдением фундаментальных свобод».