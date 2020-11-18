В МИД ответили на вопрос об увеличении числа российских миротворцев в Карабахе
18.11.2020, 11:08, Новости дня
Вопрос увеличения численности контингента российских миротворцев в Нагорном Карабахе в данный момент не стоит, сообщил замглавы российского МИД Андрей Руденко.
Руденко заявил, что «численность российских миротворцев определена соответствующим заявлением трех президентов», и «мы исходим из того, что там сказано», передает РИА «Новости».
«Сейчас такой вопрос не стоит», – добавил он.
Напомним, 10 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.
В среду профильные комитеты Совфеда по обороне, по международным делам и по госзаконодательству рекомендовали верхней палате дать согласие президенту Владимиру Путину на использование российских вооруженных сил в составе миротворческой операции в Нагорном Карабахе.
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