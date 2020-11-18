Нашелся владелец космических кораблей «Буран» на Байконуре

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18.11.2020, 11:08, Новости дня

Владельцем второго летного экземпляра космического челнока «Буран» и его технологического макета, которые хранятся на Байконуре, является казахстанское предприятие «Ракетно-космическая компания «Байконур», сообщил глава предприятия Муса Даурен.

Он написал главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину в комментарии к его посту в Twitter. Глава госкорпорации на днях сообщил, что «Роскосмос» хотел бы приобрести «Бураны» и передать их в музей, однако найти владельца не удалось.

«Уважаемый Дмитрий Олегович, космические корабли «Буран 1.02» и ПМ «ОК-МТ 0.07» принадлежат не физ.лицу, а находятся на балансе АО «РКК Байконур». Мы затратили много ресурсов, чтобы наше космическое предприятие и эти ракеты остались целыми», – написал Даурен.

Рогозин поблагодарил главу предприятия за отклик. «Условия хранения этих уникальных изделий вызывают тревогу. Если Вы не против, на Вас выйдут представители «Роскосмоса», чтобы обсудить дальнейшую судьбу этих машин», – написал в ответ глава российской корпорации.

Первый летный корабль «Буран», совершивший единственный полет в 1988 году, был уничтожен после обвала крыши в монтажно-испытательном корпусе на Байконуре в 2002 году. Второй и последний из достроенных кораблей вместе с макетом находится там же. Третий недостроенный экземпляр хранится в Жуковском, испытательный экземпляр с самолетными двигателями – в Германии.

Также один макет «Бурана» долгое время хранился на открытой площадке на Байконуре, позже его перевезли в музей РКК «Энергия» на космодроме, другой находится на ВДНХ в Москве, передает РИА «Новости».

Ранее Рогозин заявил, что Роскосмос может создать крылатый пилотируемый космический корабль, который станет наследником «Бурана».



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