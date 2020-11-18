Экономика: Почему российские яблоки не победили импортные

18.11.2020, 10:48, Новости дня

За пять лет после продовольственного эмбарго РФ совершила настоящий «яблочный» прорыв. Новые сады с большими красными и зелеными яблоками росли как на дрожжах. Однако в 2020 году ситуация серьезно изменилась. Валовый сбор сократился на треть, цены настолько же выросли. И неожиданно появилась новая страна, которая стала заполонять своими яблоками российские прилавки.

Производители яблок в РФ столкнулись с природными проблемами. После введения продэмбарго в 2015 году и целой серии мер господдержки – начиная от льготного кредитования и заканчивая компенсацией инвестиционных затрат – в РФ начался настоящий яблочный бум. Площадь садов ежегодно растет.

«За пять лет мы увеличили урожай собственных яблок с более 600 тыс. тонн до 1 млн тонн в 2018 и 2019 годах. В этом году ожидали роста урожая до 1,2 млн тонн. Однако неожиданные заморозки весной помешали этим планам», – говорит президент Ассоциации садоводов РФ Игорь Муханин.

«Уже в 2019 году мы выполнили требование доктрины продовольственной безопасности по яблокам, чтобы доля собственного производства была не менее 60%», – отмечает исполнительный директор Национального плодоовощного союза (НПС) Михаил Глушков.

Однако из-за непредвиденных погодных условий в этом году урожайность товарного яблока упала на 30%, до 708 тыс. тонн, что и привело в итоге к росту цен как в опте, так и в рознице. За январь – июль яблоки подорожали на 48% в опте и на 17% в рознице. Наибольший рост цены в рознице зафиксирован в мае, июне и июле (на 22–30% каждый месяц), в опте цены росли каждый месяц на 30–70%. По словам эксперта, если бы не было заморозков на юге страны, то цены на яблоки, скорее всего, даже упали, как в предыдущие годы.

Импорт яблок при этом действительно сократился. По данным НПС, если в 2015 году РФ импортировала 896 тыс. тонн яблок, то в 2019 году импорт сократился до 623 тыс. тонн. Однако по данным за восемь месяцев 2020 года импорт яблок подрос на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года – почти до 600 тыс. тонн.

Резко сократились поставки яблок из Белоруссии и Сербии. Китай вообще не поставил яблок. Упали поставки также из Молдавии и Азербайджана. Нарастили импорт только Чили и Турция.

Самое необычное, что в официальных данных ФТС РФ появился новый поставщик яблок – «неизвестная страна», которая импортировала в Россию уже 104 тыс. тонн яблок,

замечает Глушков. По средней цене они очень похожи на яблоки из Молдавии – 598 долларов за тонну. Но почему ФТС не знает, откуда пришло столько яблок, или почему ведомство скрывает название страны – непонятно. В НПС не исключают, что это могут быть нелегальные поставки польских яблок через третью страну. Возможно, РФ временно дала им зеленый свет, чтобы снизить розничные цены на яблоки внутри страны из-за падения урожая собственных яблок по объективным природным причинам.

Впрочем, эксперты уверены, что РФ преодолеет эти временные трудности. «План Минсельхоза – ежегодно увеличивать площадь садов на 10 тыс. га. А мы два года подряд сажаем уже по 16 тыс. га садов. Чтобы обеспечить себя полностью товарным яблоком, нам необходимо собирать 2 млн тонн яблок. Для этого осталось высадить 60 тыс. га садов. За пять лет мы с этой задачей справимся. Нам не нужны будут ни польские, ни грузинские, ни азербайджанские яблоки», – считает Игорь Муханин.

Однако для поднятия яблочной отрасли России только нарастить валовый сбор уже недостаточно. Минсельхоз нацелен уже на большее, вплоть до экспорта российских яблок за границу.

Глушков считает, что эмбарго для польских и других европейских яблок отрасли на самом деле не сильно помогло. Потому что польские яблоки начали попадать в Россию сначала через Белоруссию, а потом через Молдавию. Эти яблоки просто стали немного дороже из-за более длинной логистики. «По нашим данным, в 2019 году польские яблоки шли в Россию через Молдавию», – говорит собеседник.

Для понимания: в 2015 году Молдавия поставила в Россию только 42 тыс. тонн яблок, а в 2017 году – в разы больше, 229 тыс. тонн. В 2018 и 2019 годах из Молдавии приходило по 250 тыс. тонн яблок, часть из которых, судя по всему, были санкционными.

России необходимо принять меры для более существенного сокращения импорта яблок. И просто запретить импорт или установить высокие пошлины на практике нельзя. Здесь складывается любопытная ситуация.

Еще пять лет назад в РФ выращивали в основном сезонные яблоки. Это вполне нормальные дешевые яблоки, выращенные в средней полосе или в Сибири. Но они мелкие и совершенно не пригодны для хранения.

«России удалось сократить импорт яблок потому, что мы научились выращивать собственные яблоки примерно такого же качества, как импортные. Мы завезли современные сорта яблок и современные саженцы из Европы, посадили их на Северном Кавказе и юге страны, где климат лучше, и получили товарные большие яблоки, которые можно хранить в холодильнике», – рассказывает Глушков.

Осенью, когда все собирают урожай, рынок РФ заполонен яблоками в переизбытке. Сезонные яблоки продают сразу из сада. Импорт осенью практически нулевой. В этот момент товарные яблоки и за границей, и у нас отправляют на хранение, чтобы вывести на продажу зимой и весной.

«Импортные яблоки поступают в РФ в основном в первой половине года, с конца зимы и весной. Именно тогда мы должны замещать импорт. Сейчас импорт нулевой»,

– говорит Глушков.

Для этого необходимо не только выращивать больше товарного яблока, которое может храниться до полугода, но и строить сами хранилища, которых не хватает, добавляет эксперт. «Чтобы мы в октябре собрали эти яблоки и дома могли сохранить, а в мае – продать. Вот такие яблоки конкурируют с импортом», – говорит Глушков.

И наконец, еще одно направление для развития. РФ необходимо развивать собственную селекцию, создавать товарные сорта яблок по качеству не хуже импортных, считает собеседник. Только тогда в стране появятся собственные качественные саженцы. Сейчас же половина инвесторов, по словам Глушкова, покупают более дорогие импортные саженцы не потому, что им деньги некуда девать, а потому, что российские саженцы менее качественные.

«У импортных саженцев и размер больше, и болезней с вирусами не содержат, и погибает их меньше, в плодоношение такие сады вступают раньше», – поясняет эксперт.

Минсельхоз хочет выделить преференции тем инвесторам, кто будет использовать отечественные саженцы. Эта мера, на взгляд Глушкова, преждевременна. Мало того, что на всех местных саженцев не хватит. Так и половина инвесторов, которая сажает импортные саженцы, может вообще отказаться закладывать новые сады.

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