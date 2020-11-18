 

Илон Маск похвалил украинские и российские ракетные двигатели

18.11.2020, 10:05, Новости дня

17 ноября основатель американской компании SpaceX миллиардер Илон Маск положительно отозвался в Twitter о ракетных двигателях из Украины и России.

“Я довольно долго смотрел на российские/украинские двигатели. Они хороши”, – написал он.

Так Маск прокомментировал опубликованное американским энтузиастом Тимом Доддом генеалогическое древо советских ракетных двигателей, которое сам он считает полным.

Damn, that’s not easy! I spent quite a bit of time looking at Russian/Ukrainian engines. They’re good.

— Elon Musk (@elonmusk) November 17, 2020

Блок маршевого двигателя РД-843, который разработало украинское госпредприятие “Южное” и серийно производит Южный машиностроительный завод, используется в составе жидкостной двигательной установки европейской ракеты-носителя Vega.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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