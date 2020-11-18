США выводят из Ирака и Афганистана часть войск

18.11.2020, 10:05, Новости дня

Министерство обороны США объявило о выводе части войск из Ирака и Афганистана. Об этом заявил и. о. руководителя Пентагона Кристофер Миллер, отмечает 17 ноября CNBC.

В настоящее время в Афганистане находится около 4500 военнослужащих США, а в Ираке – более 3000. Количество американских военных в обеих странах планируется сократить до 2500 человек.

Вывод войск ожидается до 15 января 2021 года. Миллер заявил, что решение было принято президентом США Дональдом Трампом и об этом уже уведомили союзников по НАТО.

Вашингтон ввел войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Официально провозглашенной целью войны было уничтожение военной структуры “Аль-Каиды” и лишение этой террористической организации позиций в Афганистане путем отстранения от власти в Кабуле движения “Талибан”.

29 февраля 2020 года США и движение “Талибан” подписали соглашение о начале мирного процесса в Афганистане. Оно предусматривает постепенный вывод иностранных войск из Афганистана при условии, что талибы выполнят свою часть сделки: начнут переговоры с афганским правительством, будут соблюдать перемирие и препятствовать использованию территории Афганистана для деятельности, угрожающей безопасности США и их союзников.

В Ираке войска США и их союзников находились в рамках борьбы с террористической группировкой “Исламское государство”. После того, как 3 января США нанесли авиаудар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения “Аль-Кудс”, парламент Ирака проголосовал за отмену соглашение с международной коалицией против ИГИЛ во главе с США.

В августе войска международной коалиции покинули иракскую военную базу Таджи и передали ее иракским силам безопасности