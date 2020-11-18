 

Глава NASA: Украина присоединилась к самой широкой международной коалиции по исследованию космоса в истории

18.11.2020, 10:05, Новости дня

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн приветствовал Украину в качестве нового члена лунной программы “Артемида”. Об этом он написал в Twitter.

“Я рад приветствовать Украину как девятую страну, подписавшую соглашение “Артемида”. Они присоединяются к самой широкой и самой разнообразной международной коалиции по исследованию космоса в истории”, – отметил Брайденстайн.

I am pleased to welcome Ukraine as the 9th country to sign the #ArtemisAccords! With their commitment to these principles, they join the broadest and most diverse international space exploration coalition in history. https://t.co/2IZ50UmLNn

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) November 17, 2020

13 октября восемь стран заключили соглашение “Артемида”, устанавливающее набор принципов, которыми будут руководствоваться партнеры в ходе исследования Луны в XXI веке. Документ подписали Австралия, Канада, Италия, Япония, Люксембург, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания и США.

Девятой страной-участницей 13 ноября стала Украина.

Одной из целей программы является отправка на Южный полюс Луны первой женщины и мужчины. Программа “Артемида” станет ступенью к созданию постоянно обитаемого поселения на Луне, и создаст фундамент для освоения Марса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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