 

Саудовская Аравия не исключает создания собственного ядерного оружия

18.11.2020, 10:00, Новости дня

Саудовская Аравия может создать собственное ядерное оружие, в случае если такое оружие заполучит Иран, пишет Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на слова главы саудовского МИД Аделя аль-Джубейра. Аль-Джубейр отметил, что Эр-Рияд сделает всё для защиты своего населения и своих территорий.


Reuters

Саудовская Аравия не исключает возможность создания собственного ядерного оружия, пишет Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на слова главы саудовского МИД Аделя аль-Джубейра.

Аль-Джубейр отметил, что если Иран станет ядерной державой, то за ним последуют и другие страны. «Саудовская Аравия чётко давала понять, что сделает всё возможное для защиты своего населения и своих границ», — приводит издание слова саудовского министра.

Саудовская Аравия и Иран соперничают за региональное лидерство на Ближнем Востоке, отмечает Frankfurter Allgemeine. Исламская республика уже долгие годы работает над использованием ядерной энергии: в 2015 году постоянные члены СБ ООН и Германия заключили с Тегераном ядерную сделку, предназначенную для недопущения создания Ираном ядерной бомбы. Взамен с исламской республики сняли санкции. Однако при Дональде Трампе США вышли из ядерной сделки: в Вашингтоне требовали более широкой сделки, которая включила бы в себя иранскую ракетную программу, а также остановила бы вмешательство Тегерана в региональные конфликты.

Саудовская Аравия поддержала позицию США, отмечает издание. По словам Аль-Джубейра, до сей поры Иран реагировал только на давление. Что же касается опасений по поводу возможной смены американского курса при Джо Байдене, Аль-Джубейр отметил, что пока необходимо подождать. 



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