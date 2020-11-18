Топ-менеджеры Telegram и «ВКонтакте» испытали российскую вакцину от COVID-19

18.11.2020, 9:48, Новости дня

Участниками испытаний российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» стали гендиректор «ВКонтакте» Андрей Рогозов и вице-президент Telegram Илья Перекопский.

Перекопский сообщил, что проходил вакцинацию в государственной клинике и платить за прививку не пришлось. «Вакцину я сделал как волонтер. И считаю, что разговоры о рисках, основанные на ненаучных слухах, подобны суевериям, свойственным недалеким людям, которых, к сожалению, большинство. Я обсуждал этот вопрос с лучшими представителями медицины и науки», – рассказал он РБК.

Вице-президент Telegram считает, что сейчас не стоит выбор, делать или не делать прививку. «В лучшем случае мы можем только выбрать, когда и какую вакцину мы сделаем. Желающие выехать на горбу других, тех, кто готов рискнуть и сделать вакцину первыми, чтобы они могли посмотреть, как пойдет, в итоге с большей вероятностью проведут месяц-другой в реанимации под вентилятором легких. А заодно принесут в свой дом заразу», – считает он.

Перекопский рассказал, что в течение одного дня после прививки у него в легкой форме проявились побочные эффекты: небольшое повышение температуры, а также давления. Последующие же тесты показали, что после вакцины у него появился иммунитет. «Антитела к вирусу выработались в большом объеме – существенно больше, чем после болезни. По сумме факторов я могу с уверенностью сказать, что оно того стоило», – добавил Перекопский.

По словам топ-менеджера Telegram, коронавирусом переболели множество его друзей. Перекопский не стал уточнять, сделал ли прививку основатель Telegram Павел Дуров. На вопрос, будут ли вакцину распространять среди сотрудников компании, он отвечать также не стал.

В свою очередь, генеральный директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов рассказал, что записался в волонтеры сразу, как только узнал об успешном прохождении испытаний вакцины «Спутник V», которую производит Центр Гамалеи.

«Меня в меньшей степени беспокоило то, что в тот момент вакцина полностью не прошла все полагающиеся клинические испытания. Для меня важнее был фактор времени и минимальный риск подобного рода вакцины, чем прохождение вакциной всех бюрократических процедур. И я ни разу не пожалел. В результате вакцинации у меня выработалось достаточное количество антител для того, чтобы максимально снизить риск заболевания», – рассказал Рогозов.

Гендиректор «ВКонтакте» также рассказал, что после вакцинации у него не было никаких проявлений побочных эффектов, о которых предупреждали специалисты. «Ни температуры, ни какого-либо другого недомогания. Сейчас я чувствую себя прекрасно как с точки зрения здоровья, так и с психологической точки зрения, что немаловажно, так как чувствую себя в большей безопасности, чем раньше», – сообщил он.

«Для меня определяющим стал выбор между безопасностью самой вакцины и возможными последствиями от заболевания COVID-19. Несмотря на то что мы всей компанией перешли на удаленную работу еще в марте, я хоть и изредка, но провожу личные встречи с коллегами и партнерами, не говоря о родителях, которые, как известно, находятся в зоне риска. Наличие вакцины позволяет мне гораздо спокойнее встречаться с людьми и не беспокоить ни их, ни себя о возможном риске заболевания», – отметил Рогозов.

Гендиректор «ВКонтакте» также добавил, что компания ежегодно организует вакцинацию от гриппа для своих сотрудников. Прививку от COVID-19 он тоже пообещал предлагать делать коллегам, когда вакцина появится в широком доступе.

Рогозов отметил, что прививку также сделали несколько его знакомых из ИT-индустрии и не только. «У всех примерно одинаковые результаты как с точки зрения самочувствия, так и с точки зрения эффективности выработки иммунитета», – сказал он.

Напомним, в августе президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук.