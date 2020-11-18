 

В РФ провели больше 70 млн тестов на коронавирус

18.11.2020, 9:48, Новости дня

С начала пандемии российские медики провели более 70 млн тестов на выявление нового коронавируса, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве сообщили, что в РФ «проведено более 70 млн тестов на коронавирус», причем за минувшие сутки было сделано 525 тыс. исследований, передает ТАСС.

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусной инфекцией остаются 463,7 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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