Суд отстранил мэра Томска Кляйна от должности

18.11.2020, 9:00, Новости дня

Мэр Томска Иван Кляйн временно отстранен от должности по решению Кировского районного суда на время проведения расследования по делу о превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе суда.

«Поступило ходатайство от следственных органов об отстранении от должности мэра города Томска на период следственных действий. Суд ходатайство удовлетворил и отстранил мэра от должности в связи с обвинением в должностных преступлениях», – передает ТАСС заявление представителя суда.

Напомним, 14 ноября мэр Томска был арестован по делу о превышении должностных полномочий. По решению суда, под стражей мэр Томска пробудет до 13 января 2021 года.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мэра Томска Ивана Кляйна за превышение должностных полномочий. Сейчас с Кляйном проводятся следственные действия. На видеозаписи задержания Кляйна видно, что сотрудники ФСБ вывели его здания в наручниках и посадили в автомобиль СК. Кремль обратил внимание на жесткую манеру задержания градоначальника, там предположили, что это может быть связано с тяжестью вменяемых ему подозрений.