 

Прожившие вместе 63 года супруги из Италии умерли от коронавируса в один день

18.11.2020, 9:00, Новости дня

Супруги из Италии, отметившие в конце сентября 63-ю годовщину свадьбы, скончались от коронавируса в один день с разницей в час.

Винченцо и Ольга Молино жили пригороде Милана Сесто-Сан-Джованни. Они познакомилось на юге в Апулии в 18 лет и переехали в Милан в 1957 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету l’Eco di Bergamo.

По словам одной из шести внучек Молино, супруги, которым было 82 и 83 года, болели около десяти дней. Предварительно им диагностировали грипп и прописали антибиотики. Однако 11 ноября пенсионеры были доставлены в больницу города Монцы. Перед обращением в скорую помощь они замерили уровень насыщения крови кислородом: у Винченцо он составлял 68%, у Ольги – 86%.

В больнице супругов поместили в разные палаты, однако, как пишет газета, Ольга попросила себе пиджак мужа, чтобы чувствовать, что он рядом.

Ранее сообщалось, что супружеская пара из американского штата Висконсин, прожившая в браке 73 года, умерла от коронавирусной инфекции в один день с разницей в шесть часов.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09 / В пяти округах Калифорнии введено чрезвычайное положение из-за пожара

24.06 / Первым в России Парад Победы прошел в Петропавловске-Камчатском

15.09 / Федеральный судья признал карантинные меры в связи с COVID-19 неконституционными

06.08 / Разин высмеял доходы Шнурова, Крида и Билана

16.07 / США, Великобритания и Канада обвинили РФ в попытках похитить данные о вакцине от COVID-19

16.09 / Макрон посетит Латвию и Литву для переговоров с военнослужащими НАТО

03.07 / В Финляндии опровергли слухи о якобы радиации из России

12.11 / Магазинам и фудкортам Москвы рекомендовали ввести систему QR-кодов

09.08 / Знакомая принесла питерцу мертвого младенца в пакете

20.07 / После обновления смартфоны Huawei стали хуже заряжаться

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска