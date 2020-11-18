 

Пользователи попросили Роскомнадзор защитить их от цензуры в Twitter

18.11.2020, 4:15, Новости дня

Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров пожаловалась в Роскомнадзор на цензуру в Twitter.

В письме, которое глава АППСИМ Владимир Зыков направил в Роскомнадзор, содержатся просьбы «защитить от цензуры со стороны иностранных соцсетей российских пользователей» и «обязать иностранные соцсети зарегистрировать в РФ юрлицо – официальное представительство». Как поясняется, такое юрлицо требуется, чтобы с соцсетью «можно было судиться и защищать иные права в юридической плоскости», передает РИА «Новости».

АППСИМ сообщила, что в течение месяца ей поступают многочисленные жалобы от пользователей Twitter на блокировки их аккаунтов без объяснения причин. Twitter требует «подтверждения номера по звонку с кодом», но при нажатии пользователями кнопки «позвонить мне» происходит «ошибка». При этом «служба поддержки не реагирует на обращения пользователей».

Подчеркивается, что у российских пользователей нет других путей для «коммуникации с иностранными соцсетями». Отсутствует возможность «защитить свои права и разобраться в причинах блокировок». Зыков сообщил, что Роскомнадзор получил письмо и присвоил обращению регистрационный номер.

Напомним, IT-гиганты уже не раз за последнее время блокировали доступ к российским медиа-материалам. Так, YouTube ограничил доступ к фильму-расследованию журналиста Александра Рогаткина «Беслан». Позднее YouTube запретил премьерный показ фильма-расследования издания «Украина.ру», посвященного гибели в 2014 году лайнера MH17. Роскомнадзор обратился с требованием к компании Google LLC вернуть доступ к заблокированному фильму об MH17. YouTube отреагировал на обращение, вернув доступ к материалам. Быстрая реакция в ответ на требование российского ведомства стала беспрецедентной.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.11 / СК решил не тратить 3,6 млн рублей на мониторинг соцсетей

09.07 / Independent – и неонацисты, и исламисты — пандемию эксплуатируют радикалы всех мастей, предупреждают эксперты

02.08 / Москвич заявил о пропаже денег после визита врачей

12.11 / Лавров заявил, что Навального могли отравить в Германии или по пути туда

07.09 / Названы источники DDoS-атак во время голосования по Конституции

09.11 / Пионтковский о победе Байдена: Это колоссальное поражение Путина

27.08 / Дешёвое мясо для Европы — коронавирус выявил эксплуатацию гастарбайтеров

25.09 / Онищенко призвал не «искать подвох» в словах Собянина об удаленке

30.07 / Москва объяснила нахождение задержанных россиян в белорусском санатории

20.09 / TikTok подтвердил партнерство с Oracle

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска