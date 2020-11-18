Пользователи попросили Роскомнадзор защитить их от цензуры в Twitter

18.11.2020, 4:15, Новости дня

Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров пожаловалась в Роскомнадзор на цензуру в Twitter.

В письме, которое глава АППСИМ Владимир Зыков направил в Роскомнадзор, содержатся просьбы «защитить от цензуры со стороны иностранных соцсетей российских пользователей» и «обязать иностранные соцсети зарегистрировать в РФ юрлицо – официальное представительство». Как поясняется, такое юрлицо требуется, чтобы с соцсетью «можно было судиться и защищать иные права в юридической плоскости», передает РИА «Новости».

АППСИМ сообщила, что в течение месяца ей поступают многочисленные жалобы от пользователей Twitter на блокировки их аккаунтов без объяснения причин. Twitter требует «подтверждения номера по звонку с кодом», но при нажатии пользователями кнопки «позвонить мне» происходит «ошибка». При этом «служба поддержки не реагирует на обращения пользователей».

Подчеркивается, что у российских пользователей нет других путей для «коммуникации с иностранными соцсетями». Отсутствует возможность «защитить свои права и разобраться в причинах блокировок». Зыков сообщил, что Роскомнадзор получил письмо и присвоил обращению регистрационный номер.

Напомним, IT-гиганты уже не раз за последнее время блокировали доступ к российским медиа-материалам. Так, YouTube ограничил доступ к фильму-расследованию журналиста Александра Рогаткина «Беслан». Позднее YouTube запретил премьерный показ фильма-расследования издания «Украина.ру», посвященного гибели в 2014 году лайнера MH17. Роскомнадзор обратился с требованием к компании Google LLC вернуть доступ к заблокированному фильму об MH17. YouTube отреагировал на обращение, вернув доступ к материалам. Быстрая реакция в ответ на требование российского ведомства стала беспрецедентной.