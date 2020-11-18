Новоизбранный мэр Черноморска заболел COVID-19

18.11.2020, 3:55, Новости дня

У новоизбранного мэра города Черноморска Одесской области Василия Гуляева выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.

Гуляев рассказал, что прошел обследование дважды: первый раз результат анализов был отрицательным, второй – положительным.

С 18 ноября мэрия Черноморска переходит на дистанционный режим работы, заявил он.

https://www.facebook.com/vasilgulyaev/videos/2828819897407477/

По информации ЦИК, 57-летний кандидат от партии “За майбутнє” Гуляев победил на выборах городского головы Черноморска 25 октября. За него отдали 7754 голосов.

В 2019 году он был избран депутатом Верховной Рады Украины.

Местные выборы по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли 25 октября. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.