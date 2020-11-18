 

Новоизбранный мэр Черноморска заболел COVID-19

18.11.2020, 3:55, Новости дня

У новоизбранного мэра города Черноморска Одесской области Василия Гуляева выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.

Гуляев рассказал, что прошел обследование дважды: первый раз результат анализов был отрицательным, второй – положительным.

С 18 ноября мэрия Черноморска переходит на дистанционный режим работы, заявил он.

https://www.facebook.com/vasilgulyaev/videos/2828819897407477/

По информации ЦИК, 57-летний кандидат от партии “За майбутнє” Гуляев победил на выборах городского головы Черноморска 25 октября. За него отдали 7754 голосов.

В 2019 году он был избран депутатом Верховной Рады Украины.

Местные выборы по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли 25 октября. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Западные и восточные немцы так и не нашли своё место в общей истории

01.10 / Небензя заявил об особых отношениях РФ с Азербайджаном и Арменией

14.11 / Больного COVID мужчину нашли с ножевым ранением в больнице под Волгоградом

13.08 / В Польше предложили наказать Россию за события в Белоруссии

28.07 / В Санкт-Петербурге стартовали продажи внедорожников Haval H5

06.08 / Лукашенко: Крым Украина, конечно, не вернет. С Донбассом проще

10.08 / Белорусские силовики использовали спецсредства для разгона протестующих в Минске

20.07 / В Петербурге заложили два фрегата проекта 22350

26.06 / Минкультуры разработало законопроект для разделения сфер управления театром

18.09 / Ястремская уступила Халеп на турнире в Риме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска