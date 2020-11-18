Украина будет приветствовать все форматы усиления присутствия НАТО в Черноморском регионе – Кулеба

18.11.2020, 3:55, Новости дня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 17 ноября принял участие в онлайн-конференции “Путь к Варшавскому форуму по безопасности”, во время которого заявил, что Украина стремится получить план действий по членству в НАТО. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

“Единственная альтернатива предоставления Украине плана действий по членству – это членство Украины в НАТО”, – сказал министр.

Он сказал, что большинство украинцев поддерживает вступление Украины в НАТО, эта поддержка из года в год растет.

По словам Кулебы, восточный фланг НАТО должен активно взаимодействовать с Украиной и Грузией, которые стремятся стать членами Альянса.

“Мы все – естественные союзники по Черному морю. Украина будет приветствовать все инструменты и форматы усиления присутствия НАТО в регионе Черного моря, которые также будут включать активное привлечение Украины и Грузии”, – подчеркнул глава МИД.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”.

В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

9 марта 2018 года в НАТО сообщили, что признают за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе.

В декабре 2019 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Украина и Грузия будут членами Альянса, но определять точные временные рамки вступления пока рано.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

5 февраля 2020 года Кабинет Министров одобрил годовую национальную программу “Украина – НАТО” нового качества.