США пообещали Карабаху 5 млн долларов

17.11.2020, 22:08, Новости дня

Вашингтон направит пострадавшим в военном конфликте в Нагорном Карабахе гуманитарную помощь на сумму 5 млн долларов, сообщил глава Госдепартамента США Майк Помпео.

«Соединенные Штаты выделят 5 млн долларов в качестве гуманитарной помощи, чтобы поддержать деятельность Международного комитета Красного Креста и других партнерских организаций, а также неправительственных организаций, по оказанию помощи населению, которое пострадало в результате боевых действий (в Нагорном Карабахе)», – передает ТАСС со ссылкой на посольство США в Тбилиси.

Ранее Помпео прибыл в Грузию с двухдневным визитом, он проведет встречи высокого уровня в среду утром.

Глава Госдепа поприветствовал завершение боевых действий в Нагорном Карабахе, призвав стороны конфликта наладить сотрудничество с представителями Минской группы.

Напомним, 10 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. Президент РФ ВладимирПутин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.