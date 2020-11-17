 

США пообещали Карабаху 5 млн долларов

17.11.2020, 22:08, Новости дня

Вашингтон направит пострадавшим в военном конфликте в Нагорном Карабахе гуманитарную помощь на сумму 5 млн долларов, сообщил глава Госдепартамента США Майк Помпео.

«Соединенные Штаты выделят 5 млн долларов в качестве гуманитарной помощи, чтобы поддержать деятельность Международного комитета Красного Креста и других партнерских организаций, а также неправительственных организаций, по оказанию помощи населению, которое пострадало в результате боевых действий (в Нагорном Карабахе)», – передает ТАСС со ссылкой на посольство США в Тбилиси.

Ранее Помпео прибыл в Грузию с двухдневным визитом, он проведет встречи высокого уровня в среду утром.

Глава Госдепа поприветствовал завершение боевых действий в Нагорном Карабахе, призвав стороны конфликта наладить сотрудничество с представителями Минской группы.

Напомним, 10 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. Президент РФ ВладимирПутин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.



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