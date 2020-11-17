В Сумах на выборах мэра побеждает действующий глава Лысенко

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17.11.2020, 21:50, Новости дня

В Сумах подвели итоги голосования на выборах городского головы в двух районных территориальных избирательных комиссиях – Заречной и Ковпаковской. По их результатам, действующий мэр, кандидат от “Батьківщини” Александр Лысенко опережает оппонента почти на 10 тыс. голосов. Об этом 17 ноября сообщает Общественное.

Во втором туре в Сумах соревновались действующий мэр, кандидат от “Батьківщини” Александр Лысенко и кандидат от “Европейской солидарности” Вадим Акперов.

По информации издания, в Ковпаковском районе за Акперова проголосовало 8180 избирателей, за Лысенко – 12 784 избирателей (39% и 61% соответственно).

В Заречной ТИК Акперова поддержало 8387 человек (38%), за Лысенко проголосовало 13 662 человека (62%).

18 ноября протоколы от районных комиссий передадут в городскую, где должны объявить окончательные результаты выборов сумского городского головы, говорится в сообщении.

В прошедшем 25 октября первом туре выборов мэра Лысенко набрал 44,2% голосов, кандидат Акперов – 14,71%.

Лысенко избирался городским головой Сум в мае 2014 года на внеочередных выборах и в ноябре 2015 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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